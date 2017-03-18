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Вчені пояснили, чому атеїзм – приречений

05:56, сьогодні 191 Читать новость на русском
Кадр з мультфільму
Кадр з мультфільму "Сімпсони"

Нове дослідження показало, що атеїзм приречений, тому що релігійні люди більше народжують дітей.

Так, науковці із США та Малайзії опитали понад чотири тисячі студентів про їхні релігійні переконання та кількість братів і сестер, які у них є, пише The Independent.

Наприклад, у малайзійських атеїстів народжувалось на 1,5 братів і сестер менше, ніж в середньому по країні.

У США розрив не такий сильний – тільки 0,16. Нерелігійні пари мають по 3,04 дітей, в той час як середній показник для всього населення країни становить 3,2.

На основі експерименту дослідники припускають, що атеїзм приречений, адже релігійні люди народжують частіше.

При цьому, експерти вказують, що здатність до віри одна із спадкових ознак, пише The Times.

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Теги: LifeStyle Здорове життя релігія
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