Вчені пояснили, чому після алкоголю хочеться їсти

Вчені пояснили, чим спровоковане різке зростання апетиту після тривалого споживання алкоголю.

За словами дослідників, після вживання алкоголю в головному мозку людини посилюється виробництво речовини AgRP, яка стимулює апетит, пише Nature Communications.

Саме тому незважаючи на те, алкоголь сам по собі є дуже калорійним, людині хочеться їсти. При чому – чим більша кількість спожитого алкоголю, тим більша тяга до їжі.

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Що цікаво: якщо позбавитися соціальних чинників (великої компанії, меню в ресторані), то людина з'їсть менше, навіть якщо й буде споживати алкоголь.

Водночас придушення однойменного нейрона, пов'язаного з AgRP, спровокувало не тільки зменшення тяги до їжі, але заодно і до алкоголю.