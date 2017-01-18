Вчені пояснили, коли люди назавжди вивчають рідну мову

Мову, яку діти вивчають у перші п'ять місяців життя, вони пам’ятають усе життя.

Про це свідчать результати дослідження, повідомляє ВВС.

Дослід проводили над дітьми, які були народжені в Південній Кореї, але переїхали в Нідерланди після всиновлення.

Ці люди вже в дорослому віці набагато краще, ніж можна було б очікувати, вимовляли корейські слова. При цьому самі вони були впевнені, що вони втратили свою рідну мову.

Щонайцікавіше, діти, які були усиновлені до того, як вони навчилися говорити, також пам’ятали рідну мову. На думку вчених, дітлахи назавжди запам’ятовують мову, на якій з ними говорять в перші п'ять місяців життя.

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