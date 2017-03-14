Вчені розгадали секрет усмішки Мона Лізи

Вчені змогли відгадати секрет картини Леонардо да Вінчі "Джоконда".

Німецькі психологи та вчені виявили, що жінка на картині висловлює радість, передає Artnet.

Фахівці створили спеціальне зображення, яке змонтували з різних губ. Кожен рот виражав якусь іншу емоцію. Пізніше запропонували людям оцінити картину.

У випадковому порядку фахівці демонстрували картини-підробки та оригінал. Результати експерименту показали, що справжнє зображення посмішки показує радість.

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Британські вчені, які також досліджували посмішку Джоконди, з такими висновками не згодні. Вони вважають, що секрет загадкової усмішки в тому, що модель на момент написання картини хворіла на сифіліс.

Інша частина мистецтвознавців впевнена, що під основною картиною ховається ще дві.