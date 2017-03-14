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Вчені розгадали секрет усмішки Мона Лізи

21:06, сьогодні 2268 Читать новость на русском
Вчені розгадали посмішку Джоконди
Вчені розгадали посмішку Джоконди / tengrinews.kz

Вчені змогли відгадати секрет картини Леонардо да Вінчі "Джоконда".

Німецькі психологи та вчені виявили, що жінка на картині висловлює радість, передає Artnet.

Фахівці створили спеціальне зображення, яке змонтували з різних губ. Кожен рот виражав якусь іншу емоцію. Пізніше запропонували людям оцінити картину.

У випадковому порядку фахівці демонстрували картини-підробки та оригінал. Результати експерименту показали, що справжнє зображення посмішки показує радість.

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Британські вчені, які також досліджували посмішку Джоконди, з такими висновками не згодні. Вони вважають, що секрет загадкової усмішки в тому, що модель на момент написання картини хворіла на сифіліс.

Інша частина мистецтвознавців впевнена, що під основною картиною ховається ще дві.

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Теги: LifeStyle мистецтво
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