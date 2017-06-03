Вчені розповіли, чи можливо воскресити динозаврів

Британські палеонтологи провели аналіз білка колагену з кісток тиранозавра і зізнались, що Парк Юрського періоду, на жаль, ніколи більше не буде існувати.

Про це пишуть на Phys.org.

Для порівняння вони взяли кістки динозаврів та страусів, в яких міститься білок. Науковці провели дослідження та зрозуміли, що білок не може зберігатися у скам'янілостях десятки мільйонів років. З'ясувалося, що в кістках тиранозавра, якого досліджували британські вчені, знаходився тільки колаген сучасних страусів. Тобто, колаген на древні кістки принесли сучасні дослідники.

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Наша робота призначалася для виявлення колагенових слідів страуса і динозавра. Ми не збиралися викривати попередні дослідження, однак, незабаром ми зрозуміли, що наші результати вибивають грунт з-під ніг у думки, що колаген взагалі може вижити протягом настільки довгого часу,

– поділився доктор Майк Баклі з Університету школи Манчестера.

Науковці додали, що відсутність в кістках динозаврів доісторичних молекул білків робить неможливим відтворення ящерів за допомогою сучасних біотехнологічних методів.