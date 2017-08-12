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Вчені розповіли, чому тренування не завжди допомагають

14:31, сьогодні 615 Читать новость на русском
Вчені розповіли, чому тренування не завжди допомагають
Вчені розповіли, чому тренування не завжди допомагають / www.livestrong.com

Експерти з Лондонського університету провели дослідження та виявили, що лише тілюди, у яких є певні гени, можуть відчути всі переваги активного способу життя.

Про це розповіли на Cosmopolitan.

Європейські вчені стверджують, що близько 20% людей від занять спортом не отримують жодної користі. Вони обстежили більше 500 добровольців з Європи і США, даючи вказівки виконувати їм різні фізичні вправи по 30 хвилин п'ять днів на тиждень. Самі ж науковці слідкували за тим, як змінюється після занять стан учасників, і заміряли кількість кисню в їх крові.

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Через 5 місяців досліджень науковці побачили, що 80% добровольців почали вживати істотно більше кисню під час вправ, а в інших 20% – ситуація загально не покращилась.

Тому вони вирішили вивчити ДНК добровольців, де з'ясували, що за поглинання кисню відповідають 30 генів, причому 11 з них взаємопов'язані зі змінами фізичного стану після вправ. Саме тому, кожна п'ята людина має таку структуру генів, яка не відбивається на здатності фізичних вправ зміцнювати імунітет і захищати організм від серцевих захворювань і діабету.

Тож носіям таких "унікальних" генів куди корисніше сидіти на дієті, ніж знемагати на біговій доріжці.

Теги: LifeStyle Здорове життя дослідження Здоров'я Фітнес
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