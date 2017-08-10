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Вчені розповіли, як виявити депресію по фото в Instagram

11:40, сьогодні 1271 Читать новость на русском
Як виявити депресію по фото в Instagram
Як виявити депресію по фото в Instagram / 24 Канал

Люди, які страждають депресією, використовують чорно-білі фільтри і часто роблять челфі.

Дослідники з Гарварду і Університету Вермонту створили алгоритм, здатний виявити депресію на ранній стадії з 70% ефективністю. За словами вчених, лікарі загальної практики безпомилково діагностують розлад лише в 42% випадків.

Вчені проаналізували 43950 фотографій з 166 профілів в соціальній мережі Instagram. У 71 учасника дослідження коли-небудь діагностували депресію. Щоб визначити інтенсивність проявів розладу, вчені використовували опитувальник CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). В ході цього тесту пацієнта просять оцінити, наскільки він згоден з твердженнями типу "Я часто відчуваю себе пригніченим" або "Я хотів нашкодити собі".

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Аналіз показав: люди, схильні до депресії, використовували сині і сірі відтінки частіше, ніж контрольна група. Загальний колорит їх фото виявився більш темним. Найпопулярнішим в цій групі фільтром для обробки зображень став Inkwell, робить зображення чорно-білим.

Люди без симптомів депресії найчастіше вибирали "теплий" фільтр Valencia. Також на фотографіях тих, хто страждав на депресію, частіше з'являлися люди, але кількість людей на кожному фото було в середньому менше. Вчені висловили кілька можливих причин такого співвідношення.

via GIPHY

Згідно з однією з них, при депресії кількість соціальних контактів скорочується. Друга версія така: люди з симптомами депресії розміщують в Instagram більше знімків-селфі.

Вчені вважають, що такі технології допоможуть знизити кількість помилкових діагнозів.

Теги: LifeStyle Соцмережі Instagram дослідження
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