Вчені склали ідеальний розпорядок дня

Британські вчені створили ідеальний розпорядок дня, враховуючи усі біологічні ритми людини.

Спеціалісти розрахували, коли людині краще всього прокидатись, приймати їжу та засинати.

Найкраще прокидатись о 6 ранку і починати день варто із сексу. О 7 ранку – поснідати, о 7:15 – прийняти вітаміни, о 7:30 – почистити зуби.

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О 8:30 спеціалісти радять прийняти сонячні ванни і лише в 10 можна починати працювати. Об 11 варто сходити в туалет.

Обідати вчені радять в 13, а в 13:30 – надіслати усі важливі листи, якщо такі є. О 15:00 потрібно прогулятись, а о 17:30 – зайнятись спортом.

18:30 – найкращий час для покупок. Вчені переконані, що о 19:00 потрібно випити келих червоного вина, а о 19:30 – повечеряти. Спати науковці радять після 21:30