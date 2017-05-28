Вчені склали ідеальний розпорядок дня

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Британські вчені створили ідеальний розпорядок дня, враховуючи усі біологічні ритми людини.
Спеціалісти розрахували, коли людині краще всього прокидатись, приймати їжу та засинати.
Найкраще прокидатись о 6 ранку і починати день варто із сексу. О 7 ранку – поснідати, о 7:15 – прийняти вітаміни, о 7:30 – почистити зуби.
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О 8:30 спеціалісти радять прийняти сонячні ванни і лише в 10 можна починати працювати. Об 11 варто сходити в туалет.
Обідати вчені радять в 13, а в 13:30 – надіслати усі важливі листи, якщо такі є. О 15:00 потрібно прогулятись, а о 17:30 – зайнятись спортом.
18:30 – найкращий час для покупок. Вчені переконані, що о 19:00 потрібно випити келих червоного вина, а о 19:30 – повечеряти. Спати науковці радять після 21:30