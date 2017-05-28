Вчені стверджують, що знайшли решти Ноївого ковчегу

Група вчених з Китаю запевняють, що знайшли останки ковчегу Ноя.

Рештки дослідники в’явили на горі Арарат, що розташована в Туреччині. Фахівці з Гонконгу знайшли шматки дерева на висоті 4 тисяч метрів над рівнем моря, пише Express.

Зразки деревини дослідили – їм близько 4 800 років. Експерти впевнені в тому, що знайдені шматки дерева – це останки дерев'яного ковчега Ноя.

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За словами одного з членів групи Ман-Фай Евана, поки не можна стверджувати на 100%, що уламки належать Ноєвому ковчегу, однак імовірність того, що це все-таки він, становить 99,9%.