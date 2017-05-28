05:24
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм
Випуск новин
21:55, 27 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Вчені стверджують, що знайшли решти Ноївого ковчегу

03:53, сьогодні 201 Читать новость на русском
Вчені знайшли Ноїв ковчег на Арараті
Вчені знайшли Ноїв ковчег на Арараті / Фото із соцмереж

Група вчених з Китаю запевняють, що знайшли останки ковчегу Ноя.

Рештки дослідники в’явили на горі Арарат, що розташована в Туреччині. Фахівці з Гонконгу знайшли шматки дерева на висоті 4 тисяч метрів над рівнем моря, пише Express.

Зразки деревини дослідили – їм близько 4 800 років. Експерти впевнені в тому, що знайдені шматки дерева – це останки дерев'яного ковчега Ноя.

Читайте також: У Великобританії археологи знайшли табір вікінгів тисячолітньої давнини

За словами одного з членів групи Ман-Фай Евана, поки не можна стверджувати на 100%, що уламки належать Ноєвому ковчегу, однак імовірність того, що це все-таки він, становить 99,9%.

Теги: LifeStyle Історія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера "ДНР"
 13 березня , 08:12
Бізнесмена розстріляли з автомата у Дніпрі
 26 січня , 12:24 3
Як обшукували квартиру з коштовностями Азарова: з'явилося відео
8 грудня 2016 , 18:32 1
У Путіна заговорили про умови обміну Сущенка, Сенцова і Клиха
 9 грудня 2016 , 13:41
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук