Вчені створили протез, що може відновити зір

Італійські науковці створили заміну сітківки ока. Зараз винахід відновлює втрачений зір у щурів, але скоро імплант мають випробувати на людях.

Імплант перетворює світло на електричний сигнал, який стимулює нейрони зору. Цей винахід може допомогти мільйонам людей із захворюваннями сітківки ока, пише Science Alert.

Протез боротиметься із захворюванням, як пігментний ретиніт, при якому клітини фоторецепторів в оці руйнуються, що призводить до сліпоти, але нейрони сітківки не пошкоджуються.

Імплант створили з тонкого шару провідного полімеру, який розміщений на шовковій основі і покритий напівпровідниковим полімером.

Напівпровідниковий полімер поглинає фотони, коли світло проникає в кришталик ока. Під час цього електрика стимулює нейрони сітківки ока. Протез успішно перевірили на щурах.

Науковці планують провести перші випробування на людях у другій половині цього року, а зібрати попередні результати протягом 2018 року.

Водночас група вчених визнає, що результат, отриманий в дослідах з людьми, може відрізнятися від дослідів з тваринами.

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