Вчені створюють тварин-роботів, яких неможливо відрізнити від оригіналу

Вчені створюють спеціальних роботів у вигляді тварин, аби спостерігати за дикими тваринами, які не дають до себе підібратись.

Як пише Hi-news, спочатку розробники мають створити каркас, який буде виглядати ідентично до скелету тварини. Пізніше необхідно його запрограмувати на певну поведінку та покрити спеціальним матеріалом, щоб він точно нагадував живе створіння.

Потім науковці повинні протестувати робот, тому відправляють його до живих тварин. Це для того, аби робот вмів добре маскуватись.

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Процес створення кожної моделі займає кілька місяців, однак і в кінцевому результаті робота майже неможливо відрізнити від живої тварини навіть людині.