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Вчені виявили неочікуваний фактор у людей-перфекціоністів

17:16, сьогодні 852 Читать новость на русском
Вчені виявили неочікуваний фактор у людей-перфекціоністів
Вчені виявили неочікуваний фактор у людей-перфекціоністів / Фото з відкритих джерел

Канадські дослідники з Університету Західного Онтаріо заявили, що така риса характеру як перфекціонізм є присутня у більшості самогубців.

Про це розповіли в The Independent.

Як зазначили науковці, до самогубства призводить цілий комплекс причин, які неможливо пояснити одним фактором, проте певні риси особистості можуть все ж про дещо розповісти.

В новому дослідженні вчені опитали друзів та сім’ї людей, які вчинили самогубства і з’ясували, що 56% померлих "під тиском оточення намагалися бути досконалими".

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Самогенероване та соціальнообумовлене прагнення бути ідеальним є частиною індивідуальності людини, яка схильна до думок та спроб вчинити самогубство,
– розповіли автори дослідження.

Схожі результати дослідження, проведеного у 2013 році підтверджують, що 68% підлітків, які покінчили з життям самогубством, демонстрували високі вимоги та очікування, що є характерними рисами перфекціонізму.

До слова, визначення перфекціонізму трактують як "високі стандарти виконання, які супроводжуються надмірно критичними оцінками своєї поведінки". В людей з такою рисою характеру більше зустрічаються сумніви щодо вчинених дій, надмірні батьківські очікування та стурбованість будь-якими помилками.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження Самогубство Психологія
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