Вчені виявили неочікуваний фактор у людей-перфекціоністів

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Канадські дослідники з Університету Західного Онтаріо заявили, що така риса характеру як перфекціонізм є присутня у більшості самогубців.
Про це розповіли в The Independent.
Як зазначили науковці, до самогубства призводить цілий комплекс причин, які неможливо пояснити одним фактором, проте певні риси особистості можуть все ж про дещо розповісти.
В новому дослідженні вчені опитали друзів та сім’ї людей, які вчинили самогубства і з’ясували, що 56% померлих "під тиском оточення намагалися бути досконалими".
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Самогенероване та соціальнообумовлене прагнення бути ідеальним є частиною індивідуальності людини, яка схильна до думок та спроб вчинити самогубство,
– розповіли автори дослідження.
Схожі результати дослідження, проведеного у 2013 році підтверджують, що 68% підлітків, які покінчили з життям самогубством, демонстрували високі вимоги та очікування, що є характерними рисами перфекціонізму.
До слова, визначення перфекціонізму трактують як "високі стандарти виконання, які супроводжуються надмірно критичними оцінками своєї поведінки". В людей з такою рисою характеру більше зустрічаються сумніви щодо вчинених дій, надмірні батьківські очікування та стурбованість будь-якими помилками.
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