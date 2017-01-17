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Вчені визначили три основні типи людей, які роблять селфі: цікаве дослідження

12:02, сьогодні 176 Читать новость на русском
Вчені визначили три основні типи людей, які роблять селфі: цікаве дослідження
/ 24 Канал

Сьогодні, напевно, важко знайти людину, яка б жодного разу не робила селфі. І кожен робить автопортрети з певної ціллю, проте це не завжди пов'язано із нарцисизмом.

Надихнувшись феноменом селфі, американські дослідники опублікували наукову працю про фактори та причини, чому люди публікують автопортрети у соцмережах, пише Elle.

Опираючись на дослідження вони визначили три типи людей, які робить селфі: selfie-takers (комунікатори), аutobiographer (автобіографи) та "самопіарники".

Selfie-Takers

Люди цього типу використовують селфі, як інструмент для комунікації з аудиторією або, як спосіб розпочати дискусію, обговорення у коментарях.

Хорошим зразком такої комунікації стали нещодавні вибори у США – тоді низка американських зірок публікувала селфі з виборчих дільниць або у футболках з написами "Я проголосував". Таким чином селебрітіс стимулювали своїх підписників також голосувати або просто провокували висловлювати свою думку у коментарях.

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Lovin it up with the ladies.!!! GO HILLARY #vote if your polls are still open. @lenadunham

Світлину опубліковано користувачем xoxo, Joanne (@ladygaga)

До першого типу Selfie-Takers можна зарахувати Леді Гагу чи Леонардо Ді Капріо, котрий у своєму Instagram звертає увагу на проблеми екології.

Autobiographer

Люди цього типу використовують селфі для "документування" власного життя.

Подорожі, нова робота чи бойфренд – байдуже! Аби сповістити новини зі свого життя вони використовують саме селфі.

Suiting up the babe for the Golden Globes celebrations ?@fedez #AmericanDays #ChiaraLimoniamo

Світлину опубліковано користувачем Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

До цього типу можна віднести астронавта Скотта Келлі, котрий ділився фото протягом своєї подорожі у космосі або блогерку Кьяру Ферраньї, котра за допомогою селфі ділиться своїми луками.

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Самопіарники

Третій тип – це самопіарники. Люди, котрі якраз і страждають нарцисизмом і свято переконані, що все їхнє життя повинно стати надбанням громадськості.

HI MAMA?

Світлину опубліковано користувачем Bella Hadid (@bellahadid)

Такі люди прагнуть показати своє життя у кращому світлі, створити образ ідеальної та успішної людини.

Love spending time with my @rockie91 Today was definitely much needed and warmed my heart! Love you!!!

Світлину опубліковано користувачем Kim Kardashian West (@kimkardashian)

До третього типу легко можна зарахувати всю сім 'ю Кардашьян, сестер Хадід, а також Тейлор Свіфт.

last bathroom selfie of the year ?

Світлину опубліковано користувачем Kylie (@kyliejenner)

Looking up videos of kittens hugging each other, probably.

Світлину опубліковано користувачем Taylor Swift (@taylorswift)

Теги: Україна Культура LifeStyle
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