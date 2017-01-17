Вчені визначили три основні типи людей, які роблять селфі: цікаве дослідження

Сьогодні, напевно, важко знайти людину, яка б жодного разу не робила селфі. І кожен робить автопортрети з певної ціллю, проте це не завжди пов'язано із нарцисизмом.
Надихнувшись феноменом селфі, американські дослідники опублікували наукову працю про фактори та причини, чому люди публікують автопортрети у соцмережах, пише Elle.
Опираючись на дослідження вони визначили три типи людей, які робить селфі: selfie-takers (комунікатори), аutobiographer (автобіографи) та "самопіарники".
Люди цього типу використовують селфі, як інструмент для комунікації з аудиторією або, як спосіб розпочати дискусію, обговорення у коментарях.
Хорошим зразком такої комунікації стали нещодавні вибори у США – тоді низка американських зірок публікувала селфі з виборчих дільниць або у футболках з написами "Я проголосував". Таким чином селебрітіс стимулювали своїх підписників також голосувати або просто провокували висловлювати свою думку у коментарях.
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До першого типу Selfie-Takers можна зарахувати Леді Гагу чи Леонардо Ді Капріо, котрий у своєму Instagram звертає увагу на проблеми екології.
Люди цього типу використовують селфі для "документування" власного життя.
Подорожі, нова робота чи бойфренд – байдуже! Аби сповістити новини зі свого життя вони використовують саме селфі.
До цього типу можна віднести астронавта Скотта Келлі, котрий ділився фото протягом своєї подорожі у космосі або блогерку Кьяру Ферраньї, котра за допомогою селфі ділиться своїми луками.
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Третій тип – це самопіарники. Люди, котрі якраз і страждають нарцисизмом і свято переконані, що все їхнє життя повинно стати надбанням громадськості.
Такі люди прагнуть показати своє життя у кращому світлі, створити образ ідеальної та успішної людини.
До третього типу легко можна зарахувати всю сім 'ю Кардашьян, сестер Хадід, а також Тейлор Свіфт.
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