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Вчені запустять у небо кольорові хмари

16:58, сьогодні 283 Читать новость на русском
Над США запустять кольорові хмари
Над США запустять кольорові хмари / NASA

Експерти NASA під час експерименту хочуть створити червоні і зелені хмари над Східним узбережжям США.

Для цього 11 червня з американського космодрому Воллопс запустять спеціальну ракету Terrier-Improved Malemute зі хімікатами на борту, повідомляється на сайті космічного агентства.

Штучні хмари будуть складатися з барію, стронцію та оксиду міді.

Науковці запевняють, що кольрові утворення не представляють небезпеки для людей, оскільки вони будуть на висоті близько 160 кілометрів.

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Однак попередній запуск перенесли через те, що в районі передбачуваного падіння відсіку з каністрами із хімікатами перебували човни з людьми.

Мета експерименту – візуально відстежити частинки, зважених у вищих шарах атмосфери (іоносфері). Хмари побачать жителі частини Східного узбережжя, що тягнеться від Нью-Йорка до Північної Кароліни.

Запуск мав відбутися 4 червня, але його відмінили через погані погодні умови. Для проведення експерименту необхідно безхмарне небо.

Теги: LifeStyle NASA наука
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