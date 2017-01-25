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Вчені довели користь кави для печінки

23:55, 24 січня 607 Читать новость на русском
Однак надмірне споживання кави може бути шкідливе для інших органів
Однак надмірне споживання кави може бути шкідливе для інших органів / health.obozrevatel.com

Як з’ясували науковці, якщо кожного дня вживати каву, ризик захворіти на цироз печінки через вживання алкоголю зменшується.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Alimentary Pharmacology and Therapeutics, інформує CNN.

Як розрахували вчені, на дві чашки кави в день зменшують ризик розвитку патологій в печінці на 44%.

via GIPHY

Аби це довести, проведи 9 досліджень.

У дослідженнях взяли участь понад 430 тисяч осіб, а найдовший з експериментів тривав майже 20 років. Вісім з дев'яти наукових робіт підтвердили користь кави в боротьбі з цирозом.

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"Якщо ви не вживаєте каву взагалі, то одна чашка в день знижує ризик цирозу печінки на 22%, а чотири - зменшать ризик на 65%. Однак є й межа споживання кави, коли вже немає користі", – пояснив доктор Олівер Кеннеді.

Також лікарі попереджають – надмірне споживання кави може бути шкідливе для інших органів.

Теги: LifeStyle дослідження Здорове життя
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