Вчені знайшли незвичну властивість звичайної цибулі

З дитинства ми знаємо про цілющі властивості цибулі – вона зміцнює імунітет та бореться з інфекціями. А тепер до її користі додали ще одну властивість – поліпшення розумових здібностей.

Так, під час вивчення корисних властивостей цибулі експерти з Токійського медичного університету виявили, що вона може "очистити" клітини головного мозку, пише Сosmo.

Активні сірчані з'єднання, які входять до складу цього продукту, потрапляючи у кров, позитивно впливають на багато важливих зон, від чого мозок стимулюється і помітно омолоджується.

Зокрема, покращується мислення, концентрація уваги та пам’ять. Також позитивно впливають компоненти цибулі на емоційну систему.

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