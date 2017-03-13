18:55
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Вчені знайшли незвичну властивість звичайної цибулі

18:22, сьогодні 1048 Читать новость на русском
Цибуля
Цибуля / www.gettyimages.com

З дитинства ми знаємо про цілющі властивості цибулі – вона зміцнює імунітет та бореться з інфекціями. А тепер до її користі додали ще одну властивість – поліпшення розумових здібностей.

Так, під час вивчення корисних властивостей цибулі експерти з Токійського медичного університету виявили, що вона може "очистити" клітини головного мозку, пише Сosmo.

Активні сірчані з'єднання, які входять до складу цього продукту, потрапляючи у кров, позитивно впливають на багато важливих зон, від чого мозок стимулюється і помітно омолоджується.

Зокрема, покращується мислення, концентрація уваги та пам’ять. Також позитивно впливають компоненти цибулі на емоційну систему.

Читайте також: Який продукт став найбільш забрудненим пестицидами

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 343
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 456
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 1003
Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
сьогодні, 15:04 Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
Альфред Кох 2134
Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
сьогодні, 14:00 Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
Борис Немировський 364
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук