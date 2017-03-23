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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Вчені знайшли відхилення в організмі, яке передбачає смерть людини

16:17, сьогодні 41
Втрата нюху
Втрата нюху / Фото з відкритих джерел

Шведські вчені виявили, що провісником швидкої смерті людини є втрата нюху.

Про це пише Telegraph.

Вчені зі Стокгольмського університету провели дослідження серед 1774 шведів у віці від 40 до 90 протягом 10 років. На початку дослідження їм було запропоновано пройти тест, щоб вони визначили 13 різних запахів.

Надалі дослідники виявили, що ймовірність смерті була пов'язана з тим, як вправно люди виконували завдання. Кожна неправильна відповідь збільшувала ризик смерті протягом періоду дослідження на вісім відсотків.

Наші результати не пояснюються розвитком недоумства, з яким раніше пов'язували втрату нюху. Замість цього, є однозначний зв'язок втрати нюху з ризиком смерті. У наших подальших дослідженнях, ми спробуємо визначити біологічні процеси, які можуть пояснити це явище,
– розповів доктор Йонас Олофссон, старший автор дослідження.

На думку дослідників, здатність правильно визначати запахи є одним з пріоритетних показників здорового функціонування головного мозку. Втрата такої здатності може свідчити про порушення в роботі головного мозку.

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Теги: Здорове життя наука дослідження LifeStyle
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