Вчені зробили нове невтішне відкриття щодо недосипу

Постійний недосип дуже шкодить нашому організму: підвищується ризик серцево-судинних захворювань, діабету, надлишкової ваги та приводить до розладів нервової системи.

Шведські вчені з Каролінського інститут з’ясували, що нестача сну також може негативно позначитись і на нашому соціальному житті, адже невиспані люди здаються менш привабливими.

Вчені провели експеримент, в якому взяли участь 25 добровольців. Серед них були як жінки, так і чоловіки. Вони сфотографували кожного учасника два рази: один знімок був зроблений після двох ночей повноцінного сну, другий – після двох безсонних ночей.

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Після цього фотографії показували жителям Стокгольма, які не мали жодного стосунку до експерименту. Виявилося, що люди легко визначають, на якій фотографії людина відчуває себе добре, а на якій їй хочеться спати.

До того ж, дивлячись на фотографії людей без повноцінного сну, добровольці зазначали, що навряд хочуть з ними спілкуватись. Адже виглядають вони нездоровими та не такими привабливими.

Як відзначають автори дослідження, подібна неприязнь до сонних людей цілком закономірна: наші інстинкти підказують нам, що в партнери потрібно вибирати людину здорову та енергійну.