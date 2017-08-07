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Вчені зробили сенсаційний висновок щодо еволюції людини

15:10, сьогодні 868 Читать новость на русском
Еволюція людини
Еволюція людини / Sapiens

Популярне твердження,що зміна клімату стала рушійною силою еволюції людини насправді не відповідає дійсності.

Таке відкриття зробили вчені Університету Джорджа Вашинтона, що займаються людською палеобіологією, пише ресурсу Phys.org.

Відповідно до їхніх висновків в результаті досліджень, з’ясувалося, що зміна клімату не була рушійною силою еволюції людини, як зазвичай переконують фахівці.

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Відтак, на їхню думку виникнення стародавніх людей могло статися випадково.

Зауважимо, що під рід Homo, до якого належить сучасна людина, виник 2,5-2,8 мільйона років тому, коли стався спалах видоутворення. Вважається, що це стало можливим завдяки глобальній зміні клімату, коли зникали одні види та створювалися інші.

У зв’язку з цим американські вчені змоделювали еволюційний розвиток життя на Землі без впливу зовнішніх факторів і спростували головну причину походження людини.

Виявилося, що в процесі еволюції спалаху видоутворення можуть відбуватися випадково, а за масштабами його можна порівняти з тим, що призвів до появи людини.

На думку дослідників, це вказує на те, що рід Homo міг виникнути без участі кліматичних змін.

Як переконує Доктор Барр, тепер вчені мають прискіпливіше ставитися до заяв щодо людської еволюції. За його словами, відмінності сучасної людини з її прадавніми предками (до прикладу, більший мозок) могли виникнути завдяки низці причин, які поки є невідомими.

Теги: LifeStyle дослідження Історія
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