Вчені довели: користуватись ґаджетом на свіжому повітрі небезпечно

Влітку планшет, смартфон чи ноутбук краще залишити вдома, коли вий йдете на прогулянку, пікнік чи на пляж. Справа в тому, що вони відбивають ультрафіолетове випромінювання від сонця, а це може призвести до серйозних наслідків.

Про це пише видання "Живи активно".

Вчені з Університету Нью-Мексико в Альбукерке провели дослідження, під час якого встановили манекена і прикріпили до його голови спеціальний пристрій для вимірювання рівня ультрафіолету UV-B.

Спочатку ґаджет розмістили на відстані приблизно 40 см від манекена. Як показав прилад, планшет збільшував рівень ультрафіолету на 85%, а 11-дюймовий ноутбук – на 75%.

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Далі прилад наблизили до 30 см від обличчя. При цьому перед манекеном поставили смарфон, він збільшив дозу ультрафіолету на 36%.

Ризик великої дози ультрафіолету всім відомий – починаючи від опіків і закінчуючи меланомою (раком шкіри).