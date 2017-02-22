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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Вчені довели: користуватись ґаджетом на свіжому повітрі небезпечно

23:06, сьогодні 69 Читать новость на русском
Використання ґаджетів під сонцем може призвести до меланоми
Використання ґаджетів під сонцем може призвести до меланоми / androidinsider.ru

Влітку планшет, смартфон чи ноутбук краще залишити вдома, коли вий йдете на прогулянку, пікнік чи на пляж. Справа в тому, що вони відбивають ультрафіолетове випромінювання від сонця, а це може призвести до серйозних наслідків.

Про це пише видання "Живи активно".

Вчені з Університету Нью-Мексико в Альбукерке провели дослідження, під час якого встановили манекена і прикріпили до його голови спеціальний пристрій для вимірювання рівня ультрафіолету UV-B.

Спочатку ґаджет розмістили на відстані приблизно 40 см від манекена. Як показав прилад, планшет збільшував рівень ультрафіолету на 85%, а 11-дюймовий ноутбук – на 75%.

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Далі прилад наблизили до 30 см від обличчя. При цьому перед манекеном поставили смарфон, він збільшив дозу ультрафіолету на 36%.

Ризик великої дози ультрафіолету всім відомий – починаючи від опіків і закінчуючи меланомою (раком шкіри).

Теги: наука LifeStyle смартфон Здорове життя
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