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Вчені з'ясували, скільки овочів та фруктів потрібно їсти щодня

09:07, сьогодні 956 Читать новость на русском
Скільки овочів та фруктів потрібно їсти щодня
Скільки овочів та фруктів потрібно їсти щодня / unsplash

Вчені з'ясували, що для того аби продовжити своє життя і бути здоровим потрібно щодня з'їдати по 3-4 порцій фруктів, овочів і бобових.

Раніше вважалося, що людині потрібно п'ять, сім або навіть десять порцій (за одну порцію прийнято вважати 80 г) щодня. Але в ході нового дослідження Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries, з'ясувалося, що в день достатньо з’їдати 3-4 порцій фруктів, овочів і бобових.

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Вчені проаналізували дані про харчування і стан здоров'я більше 135 000 чоловік зі всього світу, за якими спостерігали протягом 7 років. Кількість з'їдених ними фруктів, овочів і бобових порівняли з рівнем смертності. Вчені врахували такі чинники, як вік, стать, початковий стан здоров'я, фізична активність, а також споживання м'яса і зернових.

Рівень смертності був на 22% нижче серед тих людей, які щодня з'їдали 3-4 комбіновані порції, ніж серед тих, хто з'їдав менше однієї порції овочів і фруктів в день.

Залежно від віку і статі рекомендується щодня з'їдати 1,5-2 склянки фруктів і 2-2,5 склянки овочів. Крім цього, вчені з'ясували, що сирі овочі набагато ймовірніше зменшують ризик передчасної смерті, ніж приготовані.

Якщо ви хочете довше залишатися здоровими, енергійними та креативними, мати міцний сон і бути в гарному настрої, обов'язково додайте в свій щоденний раціон сирі фрукти і овочі.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я наука
Джерело: 24 Канал
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