Вчені з'ясували цікаву схожість між дітьми та собаками

Американські дослідники з університету Арізони у з'ясували, що соціальний інтелект дворічних дітей перебуває приблизно на одному рівні з собаками.

У дослідженні брали участь понад півтисячі собак різних порід і призначення, 105 дітей у віці до 2-х років та 100 шимпанзе.

Про цікавий експеримент пише журнал Animal Behaviour.

У собак і людей виявлені аналогічні закономірності кореляції соціальних когнітивних навичок.

Закономірності, які були виявлені у чотирилапих улюбленців та дітей взагалі не спостерігались у шимпанзе.

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