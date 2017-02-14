Вчені з'ясували, які танці є найсексуальнішими

Група психологів з Великобританії провела експеримент та визначила, які танцювальні рухи заслуговують захоплення.

Про це розповів сайт Бюро 24/7.

В експерименті брали участь 39 жінок, які танцювали під треки Роббі Вільямса. Дослідники зафіксували рухи на відео і пізніше відтворили за допомогою 3D-анімації.

Після цього інша група гетеросексуальних чоловіків і жінок оцінила побачене.

В результаті, на думку вчених, сексуальний танець виглядає так:

Аналіз 3D-анімації

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