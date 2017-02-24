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Вчений вирахував найдепресивнішу пісню Radiohead

23:57, 23 лютого 233 Читать новость на русском
Radiohead
Radiohead / busforfun

Дослідник в галузі науки даних Чарлі Томпсон за допомогою мови програмування вирахував найдепресивнішу пісню гурту Radiohead.

Про це вчений написав у своєму блозі.

Аби розрахувати так званий "індекс мороку", ентузіаст використав внутрішній параметр стрімінгового сервісу Spotify про музичну позитивність пісні, кількість сумних слів у кожній з пісень та щільність слів у пісні.

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Завдяки дослідженню, вчений встановив, що найдепресивнішою піснею є "True Love Waits" з альбому "A Moon Shaped Pool".

True Love Waits - Radiohead (A Moon Shaped Pool) from Finn Callan on Vimeo.

Але в гурту є й позитивні пісні. Трек "15 Step" з альбому "In Rainbows" виявився найпозитивнішим.

Теги: Музика LifeStyle
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