Вчений вирахував найдепресивнішу пісню Radiohead

Дослідник в галузі науки даних Чарлі Томпсон за допомогою мови програмування вирахував найдепресивнішу пісню гурту Radiohead.

Про це вчений написав у своєму блозі.

Аби розрахувати так званий "індекс мороку", ентузіаст використав внутрішній параметр стрімінгового сервісу Spotify про музичну позитивність пісні, кількість сумних слів у кожній з пісень та щільність слів у пісні.

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Завдяки дослідженню, вчений встановив, що найдепресивнішою піснею є "True Love Waits" з альбому "A Moon Shaped Pool".

Але в гурту є й позитивні пісні. Трек "15 Step" з альбому "In Rainbows" виявився найпозитивнішим.