Вчителька займалася наркотиками на Тернопільщині

У Борщові, що на Тернопільщині, впродовж кількох місяців вчителька молодших класів сприяла реалізації на території району наркотичних засобів, зокрема амфетаміну.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Як встановили правоохоронці за підсумками слідчо-оперативних заходів, жінка займалася продажем психотропних засобів спільно з безробітним чоловіком.
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Вчителька займалася збутом наркотиків разом зі спільником
Зокрема, в її обов'язки входило фасування та зберігання амфетаміну, а її спільник шукав клієнтів та передавав товар.
Крім того, пара працювала і дистанційно через так-звані закладки – вчителька молоших класів ховала пакет з наркотиками у певних місцях і повідомляла про це покупцям, а вони забирали його, залишивши у вказаному сховку гроші.
Упіймали жінку, коли вона робила чергову закладку
Зазначається, що жительку Борщова вдалося упіймати якраз під час однієї із таких закладок, а згодом затримали і її спільника.
Наразі кримінальний дует перебуває у СІЗО. Обом інкримінують статтю 307 ККУ: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.
В обов'язки вичтельки входило фасування та зберігання амфетаміну
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Додамо, що як чоловік, так і жінка у скоєному зізналися.
За словами начальника Борщівського відділення поліції Анатолія Мельника, оперативники також встановили і їхніх клієнтів та наразі встановлюються шляхи надходження товару на територію Тернопільської області.
Оперативники також встановили клієнтів кримінального дуету