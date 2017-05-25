Вчителька займалася наркотиками на Тернопільщині

У Борщові, що на Тернопільщині, впродовж кількох місяців вчителька молодших класів сприяла реалізації на території району наркотичних засобів, зокрема амфетаміну.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як встановили правоохоронці за підсумками слідчо-оперативних заходів, жінка займалася продажем психотропних засобів спільно з безробітним чоловіком.

Читайте також: У Дніпрі СБУ викрила нарколабораторію



Вчителька займалася збутом наркотиків разом зі спільником

Зокрема, в її обов'язки входило фасування та зберігання амфетаміну, а її спільник шукав клієнтів та передавав товар.

Крім того, пара працювала і дистанційно через так-звані закладки – вчителька молоших класів ховала пакет з наркотиками у певних місцях і повідомляла про це покупцям, а вони забирали його, залишивши у вказаному сховку гроші.



Упіймали жінку, коли вона робила чергову закладку

Зазначається, що жительку Борщова вдалося упіймати якраз під час однієї із таких закладок, а згодом затримали і її спільника.

Наразі кримінальний дует перебуває у СІЗО. Обом інкримінують статтю 307 ККУ: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.



В обов'язки вичтельки входило фасування та зберігання амфетаміну

Читайте також: Путін вважає, що через Україну в Росії зростає кількість наркоманів

Додамо, що як чоловік, так і жінка у скоєному зізналися.

За словами начальника Борщівського відділення поліції Анатолія Мельника, оперативники також встановили і їхніх клієнтів та наразі встановлюються шляхи надходження товару на територію Тернопільської області.



Оперативники також встановили клієнтів кримінального дуету