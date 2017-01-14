Вдалий початок дня. 10 найкорисніших сніданків

Ми добре знаємо, що сніданок є чи не найважливішим прийомом їжі. Тож дуже важливо вибирати правильні страви.

Видання Сosmo.com.ua підготувало підбірку 10 страв, які стануть найкращим варіантом сніданку. 1. Яєчня 2. Вівсяна каша з фруктами або сухофруктами Читайте також: Чим корисна вівсянка – таке варто знати 3. Мюслі з соком або молоком 4. Гречана каша з молоком 5. Фруктовий салат 6. Овочевий салат із зеленню 7. Сир з фруктами 8. Цільнозерновий хліб 9. Йогурт 10. Низькокалорійний сир via GIPHY Крім того, датські дієтологи вважають, що в цей список можна поповнити ще й супами. Адже рідка їжа швидше засвоюється і не викликає відчуття тяжкості в шлунку.

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