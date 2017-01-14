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Вдалий початок дня. 10 найкорисніших сніданків

07:02, сьогодні 439 Читать новость на русском
Корисно снідати мюслями з молоком
Корисно снідати мюслями з молоком / Фото з відкритих джерел

Ми добре знаємо, що сніданок є чи не найважливішим прийомом їжі. Тож дуже важливо вибирати правильні страви.

Видання Сosmo.com.ua підготувало підбірку 10 страв, які стануть найкращим варіантом сніданку.

1. Яєчня

2. Вівсяна каша з фруктами або сухофруктами

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3. Мюслі з соком або молоком

4. Гречана каша з молоком

5. Фруктовий салат

6. Овочевий салат із зеленню

7. Сир з фруктами

8. Цільнозерновий хліб

9. Йогурт

10. Низькокалорійний сир

via GIPHY

Крім того, датські дієтологи вважають, що в цей список можна поповнити ще й супами. Адже рідка їжа швидше засвоюється і не викликає відчуття тяжкості в шлунку.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
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