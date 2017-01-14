Вдалий початок дня. 10 найкорисніших сніданків

Ми добре знаємо, що сніданок є чи не найважливішим прийомом їжі. Тож дуже важливо вибирати правильні страви.
Видання Сosmo.com.ua підготувало підбірку 10 страв, які стануть найкращим варіантом сніданку.
1. Яєчня
2. Вівсяна каша з фруктами або сухофруктами
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3. Мюслі з соком або молоком
4. Гречана каша з молоком
5. Фруктовий салат
6. Овочевий салат із зеленню
7. Сир з фруктами
8. Цільнозерновий хліб
9. Йогурт
10. Низькокалорійний сир
Крім того, датські дієтологи вважають, що в цей список можна поповнити ще й супами. Адже рідка їжа швидше засвоюється і не викликає відчуття тяжкості в шлунку.
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