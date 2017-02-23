Вдалось розкрити механізм еволюції супербактерій, – вчені

Вчені розкрили механізм еволюції смертельних супербактерій-мікроорганізмів, які є стійкими до різних антибіотиків і викликають невиліковні захворювання.

Як повідомляє eLife, дослідники з Інституту Броуда і Гарвардського університету виявили, що зміни в ДНК можуть призвести до розвитку резистентності до антибактеріальних препаратів.

Наприклад, мікроорганізми можуть набувати генів, що відповідають за розщеплення лікарських молекул і виведення їх з клітини. Точкові мутації (зачіпають один нуклеотид у генах) також можуть змінювати структури життєво важливих білків, роблячи їх невразливими до дії антибіотиків.

У своїх експериментах біологи виростили кілька сотень культур бактерій, що викликають туберкульоз. Мікроорганізми піддавали дії низьких концентрацій антибіотика, в результаті чого гинули найбільш чутливі до ліків бактерії. Але при цьому залишалися групи мікробів-мутантів, резистентних до антибіотиків.

Після досліджень, науковці впевнені, що виявлені зміни можуть дати бактерії шанс вижити у середовищі, де будуть присутні різні антибіотики. Це позитивно сприятиме подальшій еволюції мікроба і розвитку стійкості до високих концентрацій лікарських речовин.

Нагадаємо, що австралійські вчені знайшли спосіб подолати супербактерію, виокремивши білок, який захищає супербактерії від дії антибіотиків.