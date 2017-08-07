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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Вдова нещодавно вбитого китайським режимом правозахисника зникла 3 тижні назад

20:56, 6 серпня 488 Читать новость на русском
Дисидентське подружжя
Дисидентське подружжя / unn

Вдова китайського дисидента та нобелівського лауреата Лю Сяобо, який помер 13 липня, вже третій тиждень не виходить на зв'язок.

Про це заявив її американський адвокат, пише УНН. Від китайської влади він вимагає доказів щодо життя Лю Сяо, а також дозволу на контакт з родиною, друзями, юристами і міжнародною спільнотою.

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За його словами, її "утримує китайська влада у невідомому місці без зв'язку із зовнішнім світом". Про це він заявив у скарзі, поданій до робочої групи ООН з питань недобровільних і насильницьких зникнень. Місцеперебування вдови залишається невідомим з 15 липня – від дня похорону її чоловіка.

Нагадаємо, що правозахисники звинуватили у смерті письменника Лю Сяобо, який отримав Нобелівську премію миру, чинну китайську владу, яка переслідувала літератора за його погляди.

Теги: Китай
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