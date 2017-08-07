Вдова нещодавно вбитого китайським режимом правозахисника зникла 3 тижні назад

Вдова китайського дисидента та нобелівського лауреата Лю Сяобо, який помер 13 липня, вже третій тиждень не виходить на зв'язок.

Про це заявив її американський адвокат, пише УНН. Від китайської влади він вимагає доказів щодо життя Лю Сяо, а також дозволу на контакт з родиною, друзями, юристами і міжнародною спільнотою.

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За його словами, її "утримує китайська влада у невідомому місці без зв'язку із зовнішнім світом". Про це він заявив у скарзі, поданій до робочої групи ООН з питань недобровільних і насильницьких зникнень. Місцеперебування вдови залишається невідомим з 15 липня – від дня похорону її чоловіка.

Нагадаємо, що правозахисники звинуватили у смерті письменника Лю Сяобо, який отримав Нобелівську премію миру, чинну китайську владу, яка переслідувала літератора за його погляди.