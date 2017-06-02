Вдова Вороненкова нагадала росіянам, звідки беруть початок їхні корені

Марія Максакова, оперна співачка та дружина вбитого екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, вважає, що кожен, хто вважає себе росіянином, повинен любити та поважати українську мову.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

"РосЗМІ вигадують, що я насильно вчу українську. Так ось, хочу їм сказати, що тільки ідіот буде відмовлятися від своїх справжніх коренів. Українську треба любити й оберігати будь-кому, хто вважає себе росіянином, або забули, що Київ – мати міст руських? Це було в кожному підручнику", – наголошує вона.

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Крім того, вдова Дениса Вороненкова з нагоди Дня захисту дітей опублікувала фото свого сина Іванка у вишиванці.

"У ньому тече українська кров", – підкреслила Максакова.

Нагадаємо, 14 лютого народний депутат Росії Денис Вороненков і його дружина Марія Максакова отримали українське громадянство.



23 березня колишнього депутата Держдуми РФ вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві.