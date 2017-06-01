Ведуча CNN оприлюднила шокуючі фото з муляжем відрубаної голови Трампа

Ведуча СNN Кетті Гріффін знялася у фотосесії із муляжем відрубаної голови президента США Дональда Трампа. Фото ведучої засудили як прихильники, так і противники Трампа.

Про це повідомило видання "ABC News".

Актриса комедійного жанру та телеведуча опублікувала скандальне фото, на якому вона тримала за волосся муляж голови Дональда Трампа. При цьому обличчя американського президента понівечене та все вкрите багряною фарбою.

Дональд Трамп, який наразі перебуває в дипломатичній поїздці, прокоментував дії американської ведучої в Twitter. Президент назвав невдалу витівку "хворобою".

"Кетті Гріффін повинна соромитись. Мої діти, особливо 11-річний син Барон, мав великий стрес після цього", – заявив Дональд Трамп.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 травня 2017 р.

Кетті Гріффін попросила вибачення за фотосесію, проте телекомпанія вже почала службове розслідування. Наразі відомо, що ведучу звільнили з роботи за епатажну витівку.

CNN has terminated our agreement with Kathy Griffin to appear on our New Year's Eve program. — CNN Communications (@CNNPR) 31 травня 2017 р.

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Нагадаємо, що ведуча Кетті Гріффін упродовж 10 років вела новорічну програму на телеканалі.