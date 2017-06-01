Ведучі новин стараються прочитати відомий твіт Трампа: кумедне відео

Ведучі новин з усього світу намагались вимовити відомий твіт "covfefe" президента США Дональда Трампа.

Видання The Daily Caller вирішило змонтувати докупи усі можливі варіанти вимови нового мему. Відео вони опублікували на своєму офіційному каналі в Youtube.

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Зазначимо, що 31 травня президент США Дональд Трамп написав твіт з незрозумілим словом "covfefe". Ймовірно, що президент США мав на увазі негативне висвітлення в пресі ( "press coverage"), але щось пішло не так.

Відомий твіт Трампа

Нове слово так розважило мережу, що "сovfefe" стало мемом і найбільш обговорюваною темою в США.

Гілларі Клінтон припустила, що це було "приховане послання Росії". Деякі юзери жартували, що це може бути код для запуску ядерної зброї.