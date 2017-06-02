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Ведучий Євробачення-2017 розповів подробиці освідчення своїй коханій

12:37, сьогодні 1721 Читать новость на русском
Ведучий Євробачення-2017 Олександр Скічко
Ведучий Євробачення-2017 Олександр Скічко / maincream

Український шоумен, ведучий Євробачення-2017 Олександр Скічко розповів подробиці романтичного освідчення своїй коханій Єлизаветі Юрушевій.

У програмі "Зірковий шлях" Скічко розповів, що пропозицію одружитись він зробив ще у січні – під час відпочинку у Дубаї, – але повідомляє про це лише зараз.

Скічко освідчився своїй коханій – власниці гранд-готелю Fairmont Єлизаветі Юрушевій, яка, до слова, старша за нього на п’ять років, – під час вечері біля співаючих фонтанів біля вежі Бурджхаліфа.

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Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева
Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева

Пара вже запланувала весілля на вересень цього року і наразі активно готується до свята. Концепцією і сценарієм весілля займається особисто Олександр, який не раз був ведучим на таких святах.

На весілля пара запросить тільки найближчих друзів і родичів.

У нас не буде величезною весілля, тільки свої, найближчі: друзі, батьки. Осіб 40, не більше. Нормальне така українське весілля, гуляти, може, будемо не три, але два дні точно,
– планує Скічко.

Під час відпочинку Скічко публікував фото в Instagram, в тому числі й на фоні Бурджхаліфа. Однак тоді радісну звістку тримав у секреті.

1 year after! #дубай #буржуйХалифа #отпуск #sun #man #mood #selfie #kiev #ukraine

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Теги: LifeStyle Культура Євробачення-2017
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