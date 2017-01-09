Велетенський затор ліквідували на Вінниччині

Рятувальники ліквідували затор з 39 вантажних автомобілів у Гайсинському районі на Вінниччині.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС. Затор утворився вранці, коли занесло одну вантажівку, внаслідок чого автошлях було заблоковано. На спуску та підйомі утворився затор із кількох фур. Упродовж дня автомобілі вдалося відбуксувати. Як інформують рятувальники, увечері 9 січня в Одеській області знято обмеження руху вантажівок на автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Загалом в області на автодорогах загального користування – Одеса-Рені та Одеса-Кучурган – залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів. Читайте також: Де в Україні збережеться морозяна погода: дані синоптиків

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter