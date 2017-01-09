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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Велетенський затор ліквідували на Вінниччині

21:02, сьогодні 720 Читать новость на русском
Розчищення дороги
Розчищення дороги / Думская

Рятувальники ліквідували затор з 39 вантажних автомобілів у Гайсинському районі на Вінниччині.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Затор утворився вранці, коли занесло одну вантажівку, внаслідок чого автошлях було заблоковано. На спуску та підйомі утворився затор із кількох фур.

Упродовж дня автомобілі вдалося відбуксувати.

Як інформують рятувальники, увечері 9 січня в Одеській області знято обмеження руху вантажівок на автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Загалом в області на автодорогах загального користування – Одеса-Рені та Одеса-Кучурган – залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів.

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Теги: Україна Негода в Україні Вінниця ДСНС
Джерело: 24 Канал
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