Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат

Карпати – чи не найбільша туристична принада України – прекрасні у будь-яку пору року. Краєвиди, що захоплюють подих, вершини, які так важко підкорити, побут та колорит гуцулів, які хочеться вивчати – ось, що змушує відвідувати ці гори знову і знову.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter