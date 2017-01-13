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Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат

01:20, сьогодні 122 Читать новость на русском
Українські Карпати
Українські Карпати / dm-travels

Карпати – чи не найбільша туристична принада України – прекрасні у будь-яку пору року. Краєвиди, що захоплюють подих, вершини, які так важко підкорити, побут та колорит гуцулів, які хочеться вивчати – ось, що змушує відвідувати ці гори знову і знову.

Здається, вже зроблено тисячі фотографій та відео з Карпат, проте вони щоразу дивують красою та величчю цих кам'яних гігантів.

Сайт "24" пропонує підбірку найцікавіших публікацій про унікальну природу та пейзажі особливої місцини в Україні.

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Проте лісовий покрив Карпат щороку зменшується, вирубка дерев не припиняється, і від цього гори ніби "лисіють".

У мережі показали вражаючі фото "лисих" Карпат

Наслідки масової вирубки лісів у Карпатах вже дають про себе знати. Страждає, в першу чергу, екологія.

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Читайте також: Кадри, що перехоплюють подих. Вершини Говерли зняли з висоти пташиного польоту

Теги: Україна Публікації Подорожі екологія
Джерело: 24 Канал
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