Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат

Карпати – чи не найбільша туристична принада України – прекрасні у будь-яку пору року. Краєвиди, що захоплюють подих, вершини, які так важко підкорити, побут та колорит гуцулів, які хочеться вивчати – ось, що змушує відвідувати ці гори знову і знову.
Здається, вже зроблено тисячі фотографій та відео з Карпат, проте вони щоразу дивують красою та величчю цих кам'яних гігантів.
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