Величезну банду нападників затримали у Києві

Напередодні у Дніпровському районі Києва працівники столичного карного розшуку спільно із спецпризначенцями на "гарячому" затримали 29 осіб, що здійснювали напади на гральні заклади.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції Вадим Троян.

Цього разу вони увірвалися до приміщення ігрового центру, розташованого на вулиці Андрія Малишка. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, сокирою та газовими балончиками, вони наказали персоналу та всім присутнім лягти на підлогу. А потім відібрали у відвідувачів гроші, мобільні телефони, особисті речі та, наостанок, розбили десять одиниць комп'ютерної техніки, яка належала вказаному закладу,

– зазначив він.

У підсумку спецпризначинцям усе ж вдалося затримати нападників.

Крім того, правоохоронці вилучили викрадені речі, сокиру та іншу зброю, яку направили на проведення експертного дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України,

– зауважив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Києві Юрій Гороховських.

Поліцейські встановли, що до складу організованого угрупування входило майже 30 осіб.

Всі вони наразі перевіряються на причетність до вчинення подібних правопорушень на території міста Київ. Є всі підстави вважати, що на рахунку підозрюваних вже майже два десятки злочинних епізодів, які вони скоїли у різних районах столиці. Досудове розслідування триває,

– додали у прес-службі відомства.

Також у поліції наголосили, що 27 підозрюваних затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, всіх їх доправили до Дніпровського управління поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання для них міри запобіжного заходу.

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