"Велика сімка" не може вирішити, що робити з Росією, – ЗМІ

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Лідери "Великої сімки" досі не дійшли згоди щодо торгівлі та питання Росії. Сторони не можуть знайти спільного рішення, хоча залишається кілька годин до публікації їхнього комюніке.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у G7.
Повідомляється, що дипломати не змогли вирішити, чи включатиме в себе комюніке зобов'язання боротися проти "протекціонізму" та дані щодо окремої загрози зі сторони Росії, через що проти неї варто вжити додаткових заходів.
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Також зазначається, що натомість діалог щодо змін клімату був завершений. У комюніке буде вказано, що шість із семи країн повертаються до Паризької угоди 2015 року.
Проте наразі Паризьку кліматичну угоду не підтримав президент США Дональд Трамп. Тож Сполученим Штатам надано більше часу для вирішення своєї позиції.