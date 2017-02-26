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Велика спецоперація: поліція затримала власників мережі борделів у Києві

16:20, сьогодні 2277 Читать новость на русском
Правоохоронці затримали організаторів злочинного бізнесу
Правоохоронці затримали організаторів злочинного бізнесу / Поліція Київщини

У Києві близько 200 співробітників правоохоронних органів взяли участь у масштабній спецоперації з ліквідації організованого злочинного угрупування, яке утримувало комплекс борделів у Києві та області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зловмисники щомісяця отримували понад півмільйона гривень виручки від функціонування незаконного бізнесу.

Голова поліції Київщини Дмитро Ценов розповів, що координацію діяльності та загальне керівництво угрупуванням здійснювали 15 осіб. Вони контролювали діяльність 60 повій, які надавали послуги сексуального характеру як у борделях з цілодобовою охороною, так і на виїзді.

Зазначається, що серед затриманих – 4 диспетчери і 7 водіїв-охоронців, які доставляли повій за адресами, забезпечували охорону і забирали гроші.

До злочинного бізнесу були залучені також особи, які відповідали за розробку і функціонування інтернет-сайтів, а також розповсюдження рекламних візитівок.

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Дівчата, які працювали у злочинній організації, перебували під цілодобовим контролем. Для них був розроблений список штрафних санкцій.

Теги: Україна Київ Поліція Кримінал Секс
Джерело: 24 Канал
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