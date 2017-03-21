Великі банки покидають Британію через Brexit

Великі інвестиційні банки вже через кілька тижнів почнуть переносити свої операції та переводити співробітників з Лондона в інші фінансові центри Євросоюзу.

Навіть найбільші банки вже встигли вибрати місця для дислокації, тікаючи з Лондона від наслідків Brexit: це Дублін та Франкфурт, пише Bloomebrg.

Франкфурт є природним місцем для переїзду, зважаючи на фінансове середовище міста, в якому працюють Deutsche Bank AG, Європейський центральний банк і BaFin.

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Водночас, Дублін приваблює інвестиційних банкірів схожістю своїх законів та регуляторних органів із британськими. Крім того, Ірландія, у разі завершення Brexit, залишиться єдиною англомовною країною ЄС з розвиненою фінансовою інфраструктурою.

За інформацією джерел агенції у фінансових структурах, Bank of America Corp., Standard Chartered Plc і Barclays Plc розглядають можливість переїзду до Дубліна, щоб зберегти доступ до єдиного ринку ЄС.

Тоді як Goldman Sachs Group Inc. і Citigroup Inc. збираються перевести свої міжнародні операції в німецький Франкфурт.