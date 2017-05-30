Великий Бар'єрний Риф перебуває під загрозою зникнення, – експерти

Експерти та дослідники попереджають, що Великий Бар'єрний риф, який розташований поблизу північно-східного узбережжя Австралії, не може бути врятований існуючими планами щодо захисту екосистеми цієї території.

Про це пишуть на Science Alert.

План захисту Великого Бар'єрного рифу під назвою Reef 2050 був створений та запущений в березні 2015 року, однак вже в кінці травня 2017 року науковці попередили, що поліпшити стан навколишнього середовища рифу стало неможливим. Вся проблема у неврахуванні заходів по боротьбі із глобальною зміною клімату.

Расселл Рейшелт, автор дослідження, зазначив, що в 2017 році відсоток загибелі коралів був рекордним. Раніше передбачалось, що зникне 22% дрібних коралів, то тепер цей показник збільшився до 29%.

В наш час і на наших очах, значні площі Великого Бар'єрного рифу і навколишні екосистеми зазнають великого довготривалого збитку, який може бути необоротним, якщо не будуть вжиті заходи найближчим часом,

– б'ють на сполох автори дослідження.

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