Великий Брат усюди: голос Путіна зазвучить навіть в російському метро

Володимир Путін настільки всюдисущий, що проліз у всі сфери життя росіян. Тепер президент Росії добрався навіть до метро.

Сховатися від всюдисущого Путіна важко. Хіба під землею – в просторих і холодних тунелях метро. Та як тепер виявилося – навіть там не буде більше спокою.

Адже новорічне звернення Путіна пролунає в поїздах і на станціях московського метро. Звернення транслюватимуть в вагонах, на станціях і на ескалаторах.

Без сумніву, влада настільки хоче донести до громадян послання Володимира Володимировича, що не зупиниться ні перед чим.

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