Великий Брат усюди: голос Путіна зазвучить навіть в російському метро
23:55, 29 грудня 184 Читать новость на русском
Володимир Путін настільки всюдисущий, що проліз у всі сфери життя росіян. Тепер президент Росії добрався навіть до метро.
Сховатися від всюдисущого Путіна важко. Хіба під землею – в просторих і холодних тунелях метро. Та як тепер виявилося – навіть там не буде більше спокою.
Адже новорічне звернення Путіна пролунає в поїздах і на станціях московського метро. Звернення транслюватимуть в вагонах, на станціях і на ескалаторах.
Без сумніву, влада настільки хоче донести до громадян послання Володимира Володимировича, що не зупиниться ні перед чим.
Повний випуск "Вєсті Кремля" дивіться тут.
Джерело: 24 Канал
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