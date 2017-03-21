Великобританія та США ввели нове обмеження для пасажирів літаків

Влада Великої Британії та США ввели обмеження щодо перевезення електронних пристроїв в салоні літаків.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема Великобританія оголосила про введення заборони на провезення будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона в салоні літаків, що прибувають з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії.

А влада США ввела аналогічну заборону для аеропортів Каїру (Єгипет), Дубаю і Абу-Дабі (ОАЕ), Стамбулу (Туреччина), Дохи (Катар), Амману (Йорданія), Кувейт-сіті (Кувейт), Касабланки (Марокко), Джидди і Ер-Ріяду (Саудівська Аравія).

Як пояснили у Міністерстві внутрішньої безпеки США, екстремісти вишукують нові методи, щоб підривати літаки. Вони переконують, що вибухові пристрої можуть бути заховані в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеєрах і електронних ігрових пристроях.

Зазначимо, що великі електронні пристрої можна буде брати з собою в політ тільки в багажі.

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