21:49
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин 20:00: Лікування поранених військових. Повернення картин Ван Гога
Випуск новин
20:56, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Великобританія та США ввели нове обмеження для пасажирів літаків

21:45, сьогодні 14 Читать новость на русском
Літак
Літак / Getty Images

Влада Великої Британії та США ввели обмеження щодо перевезення електронних пристроїв в салоні літаків.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема Великобританія оголосила про введення заборони на провезення будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона в салоні літаків, що прибувають з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії.

А влада США ввела аналогічну заборону для аеропортів Каїру (Єгипет), Дубаю і Абу-Дабі (ОАЕ), Стамбулу (Туреччина), Дохи (Катар), Амману (Йорданія), Кувейт-сіті (Кувейт), Касабланки (Марокко), Джидди і Ер-Ріяду (Саудівська Аравія).

Як пояснили у Міністерстві внутрішньої безпеки США, екстремісти вишукують нові методи, щоб підривати літаки. Вони переконують, що вибухові пристрої можуть бути заховані в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеєрах і електронних ігрових пристроях.

Зазначимо, що великі електронні пристрої можна буде брати з собою в політ тільки в багажі.

Читайте також: У аеропорті "Орлі" сталась стрілянина за участі військових

Теги: Великобританія США авіація Тероризм
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Росія в Гаазі: Україна дискримінувала кримських татар десятиліттями
 7 березня , 15:21
В Росії зробили нахабну заяву щодо українських навчань на кордоні з Кримом
 11 лютого , 00:40
В поліції розповіли свою версію "контрдиверсійних заходів" проти учасників блокади
 13 березня , 22:07
Кличко про Шулявський міст: Він втомився
28 лютого , 03:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук