Великобританія запровадить власний "закон Магнітського"

Палата громад британського парламенту прийняла законопроект схожий на американський "акт Магнітського".

Про це повідомляє ВВС.

Новий британський закон дозволить вилучати нерухомість і заморожувати активи іноземних чиновників, яких викриють у порушеннях прав людини.

Таким законопроектом розширять поняття протизаконних дій, яке вже зараз є в британському законодавстві і використовується як підстава для вилучення майна та арешту активів у викритих в такій поведінці людей.

Автори законопроекту запропонували віднести до протизаконного поведінки чиновників їх участь в тортурах та інших порушеннях прав людини.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Бена Уоллеса, під дію закону потраплять недобросовісні чиновники з усього світу.

Законопроект був прийнятий одноголосно. Тепер його відправлять в палату лордів, де очікують на таке ж легке голосування. Після цього він набуде статусу закону.

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