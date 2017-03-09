Великобританія завинила Євросоюзу 2 мільярди доларів

У 2013-2016 роках китайські товари поставлялися в Європу через Британію за "фіктивними і сфальшованими рахунками".

Велика Британія винна Європейського союзові близько 2 мільярдів євро через недобросовісні операції з митними зборами, пише DW. Про таку суму йдеться згідно з оцінкою Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF).

Бюро припускає, що в Лондоні протягом кількох років нічого не робили, щоб запобігти тому, що текстильні товари і взуття з Китаю імпортувалися в ЄС нижче собівартості, і рекомендує Брюсселю стягнути цю суму з уряду Великої Британії.

Читайте також: Уряду Великобританії ускладнили шлях до Brexit

У OLAF стверджують, що завдяки "фіктивним і сфальшованим рахунками", а також "неправильно складеним митним деклараціям" у 2013-2016 роках китайські товари поставлялися в Європу через Велику Британію, і загальна сума збитків для європейського бюджету від недоплачених мит становить 1,99 мільярда євро.

У відомстві також підкреслили, що Британія досі не припинила зазначену практику. Рішення про фінансові претензії до Лондона ухвалюватиме Єврокомісія. Представник британського уряду повідомив, що твердження OLAF "зараз перевіряються", а британська митниця всі твердження про можливі махінації сприймає серйозно і буде їх ретельно розслідувати.