Венеція назавжди опиниться під водою, – вчені

Вчені з'ясували, що Венеція може повністю піти під воду. Це станеться приблизно у 2100 році.

Про це розповіли на dziennik.pl.

До такого висновку вчені прийшли через дуже швидкий підйом рівня Середземного моря. Оскільки італійське містечко знаходиться на узбережжі Адріатичного моря, мешканцям міста загрожує велика небезпека.

З такою заявою виступила команда вчених італійського Інституту геофізики і вулканології, а також з університетів Рима, Барі, Лечче, Катанії, Хайфи в Ізраїлі, Парижа й Марселя.

За даними вчених, рівень моря може піднятися на 140 сантиметрів, що стане загрозою для зникнення декількох прибережних міст Італії. Загалом, у 33 районах країни загрожує ризик затоплення вже до кінця століття.

На думку дослідників, через те, що в минулому столітті рівень моря піднявся на 30 сантиметрів, то через швидку зміну клімату та глобальне потепління, в найближчі 30-70 років значні території Західної, Центральної і Східної Європи опиняться під загрозою повеней.

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