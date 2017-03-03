13:55
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Організатор транспортування
Випуск новин
13:30, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Венеція назавжди опиниться під водою, – вчені

13:44, сьогодні 578 Читать новость на русском
Венеція
Венеція / Фото з відкритих джерел

Вчені з'ясували, що Венеція може повністю піти під воду. Це станеться приблизно у 2100 році.

Про це розповіли на dziennik.pl.

До такого висновку вчені прийшли через дуже швидкий підйом рівня Середземного моря. Оскільки італійське містечко знаходиться на узбережжі Адріатичного моря, мешканцям міста загрожує велика небезпека.

З такою заявою виступила команда вчених італійського Інституту геофізики і вулканології, а також з університетів Рима, Барі, Лечче, Катанії, Хайфи в Ізраїлі, Парижа й Марселя.

За даними вчених, рівень моря може піднятися на 140 сантиметрів, що стане загрозою для зникнення декількох прибережних міст Італії. Загалом, у 33 районах країни загрожує ризик затоплення вже до кінця століття.

На думку дослідників, через те, що в минулому столітті рівень моря піднявся на 30 сантиметрів, то через швидку зміну клімату та глобальне потепління, в найближчі 30-70 років значні території Західної, Центральної і Східної Європи опиняться під загрозою повеней.

Читайте також: Гени тут ні до чого: як виглядати на десять років молодшим

Теги: LifeStyle Подорожі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Юна заступниця Авакова розповіла, як потрапила в Раду
 15 листопада 2016 , 19:02 4
З Кремля видно краще: Лавров знайшов винних у загостренні на Донбасі
 12 лютого , 15:41
Семенченко прокоментував позбавлення його звання майора
 4 листопада 2016 , 20:13
Сім’я скандального Царьова намагається видворити з дому переселенців
 26 січня , 11:34 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук