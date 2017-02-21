Верховна Рада припинила повноваження "депутата-двієчника"

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Савченка, який був обраний головою адміністрації Миколаївщини.

За відповідну постанову № 5346 проголосувало 248 народних депутатів.

Згідно з постановою, повноваження народного депутата Савченка, обраного за списками партії "Блок Петра Порошенка", достроково припинені у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Як раніше повідомлялося, Савченко в жовтні 2016 року указом президента був призначений головою Миколаївської обласної держадміністрації.



15 листопада 2016 року Верховна Рада розглядала постанову про дострокове припинення депутатських повноважень з Савченко, але не спромоглася за неї проголосувати більшістю.



Слід також згадати, що конкурс на голову Миколаївської ОДА відбувся зі скандалом, адже обраний з-поміж інших кандидатів, Савченко допустив безліч орфографічних помилок у конкурсній роботі. Не показавши кращий результат, все одно був призначений головою ОДА.