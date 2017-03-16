Верховна Рада проголосувала за заочне засудження

Законопроект про заочне засудження схвалила Верховна Рада України. Внести ці зміни до Кримінального кодексу раніше закликав Президент України Петро Порошенко.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

За зміни до Кримінального кодексу України проголосували 252 депутати. Як і під час голосування за законопроект у першому читанні, так і сьогодні, 16 березня, до Верховної Ради завітав генпрокурор. Юрій Луценко впевнений, що ці зміни дадуть можливість засудити всіх причетних до злочину на Майдані.

Втім, не всі депутати підтримують настрій генпрокурора. Зокрема, депутат від "Самопомочі" пояснила, що в самому законопроекті залишилося ще чимало суперечливих пунктів.

Якщо згадати Януковича, то йому інкримінують організацію злочинної групи. Безперечно, відносно нього ще винесуть вирок. А всі інші учасники можуть залишитися, як "Беркут" чи тодішній глава МВС, непокараними,

– пояснила нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник.

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