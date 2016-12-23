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Телеканал новин 24 Верховна Рада ухвалила закон про амністію захисників незалежності України на Донбасі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Верховна Рада ухвалила закон про амністію захисників незалежності України на Донбасі

19:02, 22 грудня 803 Читать новость на русском
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Верховна Рада ухвалила закон про амністію у 2016 році. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Тож закон звільняє від відповідальності засуджених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь у АТО і отримали статус учасника бойових дій.

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Також передбачена амністія для найбільш вразливих категорій засуджених, зокрема вагітних, неповнолітніх, інвалідів та пенсіонерів.

Нагадаємо, Рада вже приймала цей закон в липні, однак Президент наклав на нього вето і повернув зі своїми пропозиціями та виправленнями. Незважаючи на те, що всі поправки були враховані комітетом, членами якого є голови всіх фракцій, депутатам вдалося ухвалити це рішення лише з 11 спроби.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Законодавство
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