Верховна Рада ухвалила закон про амністію захисників незалежності України на Донбасі

Верховна Рада ухвалила закон про амністію у 2016 році. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Тож закон звільняє від відповідальності засуджених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь у АТО і отримали статус учасника бойових дій.

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Також передбачена амністія для найбільш вразливих категорій засуджених, зокрема вагітних, неповнолітніх, інвалідів та пенсіонерів.

Нагадаємо, Рада вже приймала цей закон в липні, однак Президент наклав на нього вето і повернув зі своїми пропозиціями та виправленнями. Незважаючи на те, що всі поправки були враховані комітетом, членами якого є голови всіх фракцій, депутатам вдалося ухвалити це рішення лише з 11 спроби.