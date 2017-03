Booom ????place on World Cup Stuttgart ! Next stop World Cup London ??| Бэнг бэнг ? как это было тяжело , честно честно ?♂️ ни кому не советую болеть перед соревнованиями , берегите себя ! 2 из 3 кубоков прошёл удачно Всем спасибо за поддержку , увидимся в Лондоне в апреле !

