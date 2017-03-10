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Вертоліт з росіянами розбився у Стамбулі: з'явились моторошні кадри

11:51, сьогодні 1465 Читать новость на русском
Вертоліт з росіянами розбився у Стамбулі
Вертоліт з росіянами розбився у Стамбулі / Фото із соцмереж

В передмісті Стамбула зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували громадяни Росії.

Як пишуть турецькі ЗМІ, на борту перебувало семеро осіб, п'ятеро з яких загинули під час аварії.

Серед осіб, що перебували наборту було два пілоти, громадянин Туреччини і четверо іноземних громадян, повідомляє агентство Doğan.

За попередніми даними, серед загиблих було четверо громадян Росії.

Вертоліт Sikorsky S-76 впав на шосе після зіткнення з телевізійною вишкою у районі Бююкчекмедже, передає The Hurriyet Daily News.

Він вилетів з аеропорту Ататюрка приблизно об 11:16 за місцевим часом і зазнав аварії через п'ять хвилин після злету.

В мережі вже поширюють фото та відео трагедії.

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Теги: Новини Росії Туреччина авіація Жертви Аварії та ДТП
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