Вертоліт з росіянами розбився у Стамбулі: з'явились моторошні кадри

В передмісті Стамбула зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували громадяни Росії.

Як пишуть турецькі ЗМІ, на борту перебувало семеро осіб, п'ятеро з яких загинули під час аварії.

Серед осіб, що перебували наборту було два пілоти, громадянин Туреччини і четверо іноземних громадян, повідомляє агентство Doğan.

За попередніми даними, серед загиблих було четверо громадян Росії.

Вертоліт Sikorsky S-76 впав на шосе після зіткнення з телевізійною вишкою у районі Бююкчекмедже, передає The Hurriyet Daily News.

Він вилетів з аеропорту Ататюрка приблизно об 11:16 за місцевим часом і зазнав аварії через п'ять хвилин після злету.

İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu söylenen helikopter düştü. Pilot dahil 7 kişi öldü. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/W8pNjjdFm0 — Çelebi Altekin (@DavamMHP) 10 березня 2017 р.

В мережі вже поширюють фото та відео трагедії.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü'ne düşen helikopterin etrafında 5 cenaze gördüğünü iddia etti. pic.twitter.com/6kOr6BDMTQ — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 10 березня 2017 р.

Büyükçekmece Belediye Başkanı: Benim gördüğüm 5 kişinin cenazesi varhttps://t.co/DHWI8mbDiY pic.twitter.com/5t7L8PbiRn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 10 березня 2017 р.

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