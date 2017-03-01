Вертолітний майданчик Януковича обшукують правоохоронці

У середу, 1 березня, у Києві обшукують вертолітний майданчик екс-президента України Віктора Януковича, що розташований на Парковій дорозі.

Про це повідомляє "ТСН".

Слідчі разом з працівниками СБУ прибули на місце близько 11:00 і станом на 13:30 перебувають у будівлі. У прес-службі ГПУ підтверджують факт проведення обшуків, проте про причини та результати обіцяють повідомити вже після проведення необхідних заходів.

Зазначимо, що запитання до споруди виникли ще три роки тому – тоді після втечі Януковича у майданчика змінився власник, а ГПУ розпочала провадження, підозрюючи, що вертолітний майданчик вартістю кілька десятків мільйонів доларів було побудовано за рахунок незаконно відшкодованого НДС фіктивним підприємствам.

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